Гаражный вор скрылся от следствия

Его подельник предстал перед судом и получил приговор.



Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденно по факту кражи в пригородной деревне Жилина. Изначально в нем фигурировало два подозреваемых, однако перед судом предстал только один из них. Второй участник преступления в период рассмотрения уголовного дела скрылся. В связи с этим он буквально на днях он был объявлен в розыск, а производство по уголовному делу в отношении него было приостановлено. Словом, на данный момент отдуваться за содеянное пришлось только одному злоумышленнику.

Его обвинили в совершении кражи, то есть тайного хищения имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину. Как рассказали в пресс-службе Орловского районного суда, преступление было совершено в ноябре 2021 года. Установлено, что в ночное время двое подельников на автомобиле марки ВАЗ-21099 подъехали к гаражу, расположенному в гаражном кооперативе под Орлом.

Они взломали дверь гаража и незаконно проникли внутрь. Из помещения злоумышленники похитили различное имущество, принадлежавшее собственнику гаража. Общая стоимость похищенного составила чуть более 9000 рублей. Затем воры скрылись с места совершения преступления, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, то есть без проведения судебного разбирательства, поскольку обвиняемый признал свою вину и сам попросил об особом порядке. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»