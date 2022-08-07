Орловчанка 8 лет пробыла в черном списке, не зная об этом

О своем незавидном статусе женщина узнала только при попытке взять кредит.



В Орле вступило в силу решение по достаточно нетривиальному гражданскому делу. Его рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Иск подала местная жительница, которая просила о признании обязательств перед банком исполненными. Ответчиком, соответственно, выступил один из российских банков. Истица пояснила, что в январе 2014 года она заключила с финансовой организацией договор, в соответствии с которым ей был предоставлен кредит в размере 40 тысяч рублей. Срок действия договора истекал в ноябре 2016 года. Однако женщина об этом не беспокоилась, так как полностью погасила кредит еще в начале 2015 года.

Об этой истории она вспомнила только в 2021 году, когда решила взять новый кредит — ипотечный. Она обращалась в несколько банков с заявлением о заключении договора ипотеки, однако везде получила отказ. В суде женщина акцентировала внимание на том, что конкретных пояснений о причинах отказа ей не дали ни в одном банке. Тогда она провела собственное расследование и узнала, что в базе данных бюро кредитных историй по сегодняшний день за ней числится кредит, описанный выше. Причем значится он как непогашенный.

В связи с этим и сама женщина в этой базе данных числится как злостный должник. Вероятно, банки, проверяя кредитную историю потенциальной клиентки, обращали внимание на данные сведения. В суде орловчанка указала, что банк-ответчик с 2014 года с претензиями ни разу к ней не обращался, никаких споров у них не было. Поэтому она просила признать свои обязательства, возникшие перед банком в рамках кредитного договора от 2014 года, официально исполненными.

В судебное заседание представители ответчика, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не прибыли, причины неявки не сообщили, рассмотреть дело без их участия не просили. Поэтому суд вынес заочное решение. Он проверил финансовые документы и выяснил, что в январе 2018 года банк спорный договор передал на обслуживание в другую организацию по договору об уступке прав требования, при этом задолженность по договору составляла 0 рублей 00 копеек.

Приобретателем права требования указанного договора стало некое ООО, в базе данных которого, напротив, указано, что у орловчанки имеется задолженность в размере 48 302 рубля. Однако из представленных суду документов, в том числе выписке по лицевому счету, следует, что остаток задолженности по счету равен нулю, суммы по дебету и кредиту счета равны друг другу. Суд поверил истице, а не неизвестно откуда взявшимся данным «компании по сбору долгов», и удовлетворил иск в полном объеме.

ИА «Орелград»