Орловцу припомнили старую резиновую лодку

Транспортный налог с мужчины взыскали удивительным образом.



Новосильский районный суд Орловской области взыскал задолженность по транспортному налогу. Обстоятельства этого процесса заслуживают внимания. Как сообщила пресс-служба районного суда, административное исковое заявление подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Орловской области. Административным ответчиком стал житель Новосильского района. Налоговики потребовали взыскать с мужчины задолженность по транспортному налогу, которая, по их мнению, накопилась еще за далекий 2014 год.

При рассмотрении дела Новосильским районным судом Орловской области было установлено, что в 2014 году административный ответчик действительно владел на праве собственности моторной лодкой. Она была оснащена мотором мощностью 15 лошадиных сил. Транспортный налог за эту лодку орловец не заплатил, однако, как считают «порывшиеся в архивах» налоговики, заплатить он был должен.

«Срок для обращения в суд общей юрисдикции с заявлением о взыскании недоимки административный истец не пропустил, — отметили при этом в пресс-службе суда. — Решением Новосильского районного суда Орловской области административное исковое заявление налогового органа удовлетворено в полном объеме. Решение не вступило в законную силу».

Возможно, ответчик обжалует вынесенное в отношении него решение в апелляционной инстанции. В любом случае, прошедший процесс может стать примером для других жителей региона, которые уже «похоронили» в прошлом давно забытые моторки. Тем временем, налоговики напомнили о пользе интерактивного сервиса ФНС России «Информирование о задолженности». В частности, в налоговой инспекции областного центра говорят, что граждане имеют возможность оперативно получить информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством смс-сообщений или электронных писем.

«Для подключения данной услуги является согласие организаций или граждан на подобное информирование, представленное в налоговый орган, — говорят в ИФНС. — После того, как согласие обработают, налоговая служба не чаще одного раза в квартал будет присылать смс-сообщение или электронное письмо с информацией о долге при его наличии перед бюджетом. Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней». Кстати, данные о задолженности можно тут же уточнить, то есть выяснить, как и когда она вообще возникла. Можно сразу же и погасить ее.

ИА «Орелград»