Виновник ДТП под Орлом не смог обвести полицию вокруг пальца

Молодой человек поведал свою версию, за что получил уголовное дело.



Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Он мог бы этого избежать, если бы был честен с полицией. Как рассказали в пресс-службе суда, орловец, по сути, пытался скрыть следы другого своего правонарушения. В декабре 2021 года он прибыл в дежурную часть отдела полиции и сообщил о совершенном в отношении него преступлении.

Мужчина заявил о том, что у него угнали принадлежащий ему автомобиль Opel Combo. Заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях. Кроме того, заявителя предупредили о возможной уголовной ответственности в случае, если заявление окажется ложным. Несмотря на это, мужчина настаивал на своем – автомобиль у него угнали. По его заявлению сначала была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон).

Однако довольно скоро полицейские установили истину. Пропавшая машина была обнаружена в кювете в районе автодороги Москва – Белгород. Вот только проверка показала, что вогнал ее туда сам владелец. Выяснилось, что машину никто не угонял. На самом деле водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, после чего с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Он испугался, что на него заведут административное дело, поэтому разыграл описанную выше сцену, явившись в полицию на следующий после аварии день.

В результате он не достиг своей цели. Ему так и не удалось скрыть от полиции факт совершенного им дорожно-транспортного происшествия, а заодно и административного правонарушения. В то же время на него завели дело за заведомо ложный донос. Суд посчитал, что орловец умышленно ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, которые затратили время, материальные ресурсы и усилия на расследование вымышленного преступления.

«В ходе дознания и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанное преступление не совершалось, и заявителю об этом было достоверно известно, — следует из сообщения районного суда. — В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме. Суд пришел к выводу, что совершенное преступление являлось умышленным, направленным против государственной власти и правосудия». В результате водитель получил наказание в виде 300 часов обязательных работ, которое в суде назвали справедливым и отвечающим своим целям. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»