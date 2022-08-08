Нарушения правил питания вскрыли в 290 школах

Оглашены результаты контроля за организацией школьного питания.



Итоги обнародовало Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Отчет базируется на данных проверок и лабораторного анализа. Речь идет об организации полноценного и качественного горячего питания школьников. Сообщается, что в минувшем 2021-2022 учебном году оно было организовано во всех школах Орловской области, в отношении которых были проведены проверки. Такое питание получали 85 процентов школьников, почти четверть учеников получали двухразовое питание.

«По результатам проверок нарушения выявлены в 280 школах (76,7 процента от числа проверенных), выявлено 926 нарушений, — сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. — Основными нарушениями являются несоблюдение режимных вопросов работы пищеблоков (87 процентов всех нарушений), в том числе к мытью посуды и инвентаря, уборке помещений».

При этом специалисты отмечают снижение, по сравнению с предыдущим годом, числа нарушений, связанных с технологией приготовления блюд. Всего было исследовано 777 готовых горячих блюд. Их проверили на соблюдение требований к температуре выдачи и массе порций. В результате только в четырех случаях были выявлены факты занижения массы порций, относительно указанных в меню.

«Исследовано 503 пробы готовых блюд на микробиологические показатели, 799 проб на калорийность, 23 пробы пищевых продуктов на показатели фальсификации, — добавили в ведомстве. – Из них не соответствовали требованиям 1,6 процента проб по микробиологическим показателям, 1 процент — по калорийности». По результатам контрольных мероприятий было вынесено 296 постановлений о назначении административных наказаний, в том числе 284 наказания в виде штрафа.

ИА «Орелград»