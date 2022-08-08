Орловчанка наказала провайдера за обман

Вместо удобного домашнего интернета женщина получила «головную боль».



Любопытное гражданское дело рассмотрел Советский районный суд города Орла. С иском к одному из интернет-провайдеров обратилась местная жительница. Она просила о взыскании компенсации морального вреда. Из иска следует, что в ноябре 2020 года женщина обратилась в салон связи и заключила там договор на оказание платных услуг по удобному для нее тарифному плану. Из условий тарифного плана выходило, что оказание услуг осуществляется первый месяц бесплатно, а оплата второго и последующих месяцев должна происходить в конце расчетного периода.

Для соблюдения условий необходимо было пополнить баланс новой сим-карты не менее чем на 300 рублей. Офис-менеджер предложила зачислить на счет сразу 500 рублей, на что клиентка ответила согласием. Там же в офисе была произведена оплата. Спустя пару дней на дом приехал мастер, который перерезал провод прежнего провайдера и подключил абонента к новому домашнему интернету. При этом была начислена еще какая-то дополнительная плата, а в итоге стоимость тарифа составила 1000 рублей, сумма которого по условиям договора должна была быть оплачена за 13 дней. Ровно через 13 дней на телефон орловчанки поступило смс-сообщение о том, что баланс ее счета составляет 0 рублей. Иными словами, со счета таинственным образом исчезли 500 рублей, зачисленные в офисе, хотя первый месяц клиентки обещали сделать бесплатным. Женщина положила на счет еще 1000 рублей, но это только прибавило хлопот. В иске она пояснила, что ей начали поступать звонки от провайдера с требованием оплатить услуги связи.

При этом с ее счета исчезла не только «новая» 1000 рублей, а было списано еще 500 рублей, из-за чего баланс и вовсе стал отрицательным. Это привело к тому, что услуга домашнего интернета и домашнего ТВ была приостановлена, а мобильный номер женщины увели в финансовую блокировку. Орловчанка пояснила, что заплатила намного больше того, что было предусмотрено договором, при этом услуг фактически не получила, да еще и «ушла в минус». Она просила суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 45 тысяч рублей. Уже в судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Судя по всему, провайдер признал свою вину, поскольку предложил клиентке в целях урегулирования спора выплатить 13 тысяч рублей. Женщина согласилась, мировое соглашение уже утверждено судом.

ИА «Орелград»