Орловскую инфляцию измерили на фоне других регионов страны

В национальном рейтинге Орловщина даже по росту цен стала середняком.



Федеральное агентство «РИА Рейтинг» провело анализ динамики цен на потребительском рынке в разрезе регионов. Он показал, что практически везде инфляция в этом году растет. Так, в годовом выражении она в целом по стране составила 15,9 процента, а по отношению к декабрю 2021 года цены выросли на 11,4 процента. С другой стороны, в июне 2022 года потребительские цены в среднем снизились на 0,35 процента. По оценке ЦБ, основной вклад в июньское снижение внесла коррекция спроса и цен на ряд товаров после мартовского скачка, который был самым сильным с 1999 года.

В свою очередь эксперты агентства «РИА Рейтинг» выразили такое мнение: немаловажное влияние на процесс снижения цен оказало укрепление рубля и снижение покупательной способности населения за счет продолжающегося падения доходов. Что касается статистики в разрезе регионов, то наименьшая инфляция за последние полгода отмечена в Чукотском автономном округе (2 процента), наибольшая – в Ингушетии (16,4 процента).

Орловская область находится на 56-м месте по уровню инфляции из 85 регионов. Кстати, некоторые соседи по ЦФО показали гораздо худшие результаты. Например, Калужская область расположилась на предпоследнем месте в списке с инфляцией в 15 процентов. На Орловщине инфляция составляет 11,9 процента. При этом наибольший вклад в рост цен по итогам января-июня внесли непродовольственные товары. Региональный индекс потребительских цен здесь составил 15,2 процента (в среднем по стране — 12,9 процента).

По оценкам экспертов, существенно подорожали бытовая техника, ткани, моющие и чистящие средства. Рост цен на продовольственные товары в среднем по стране составил 12,5 процента, в Орловской области – 11,3 процента. Кроме того, на Орловщине за полгода цены на различные услуги населению поднялись на 6,8 процента, в то время как среднероссийский показатель составляет 7,7 процента. Отметим, что в этом году рост цен более чем на 10 процентов произошел в 70 субъектах РФ, включая Орел.

ИА «Орелград»