Правила продажи земли государству изменят в Орле

Действующие в регионе правила не отвечают требованиям федерального законодательства.



Правительство региона подготовило проект внесения изменений в «Порядок реализации Орловской областью преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». Документ был принят еще в 2012 году, он уже морально устарел. Недавно правовую экспертизу провело Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. Свое экспертное заключение оно направило в правительство региона, призвав привести нормы указанного постановления в соответствие с федеральным законодательством.

В связи с этим был подготовлен проект нового постановления, который до конца августа будет проходить процедуру общественного обсуждения. Несколько норм действующего порядка будут переписаны. Согласно проекту, извещение о намерении продать участок из категории земель сельскохозяйственного назначения подается в письменной форме в областной департамент государственного имущества и земельных отношений. Сделать это вправе как сам собственник участка, так и его официальный представитель. Извещение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или под расписку с указанием цены, размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет.

Заявитель вправе указать дополнительные сведения, в частности, о кадастровом номере земельного участка, о наличии или отсутствии обременений и ограничений прав на него и т.д. Если заявление будет одобрено, то правительство должно издать распоряжение о выкупе земли за бюджетный счет. После завершения сделки бывшая частная земля перейдет в государственную собственность Орловской области, и уже чиновники в дальнейшем будут решать ее судьбу. Однако в новом постановлении появится пункт о том, что Орловская область вправе отказаться от покупки предложенного ей земельного участка в случае отсутствия финансирования. Отказ может последовать и в том случае, если региональный департамент финансов не даст положительного заключения об одобрении купли-продажи частной земли.

Кстати, продавец будет извещен об отказе только в том случае, если сам попросит об этом в своем заявлении. В противном случае уведомление об отказе в приобретении в собственность Орловской области земельного участка не направляется. Еще один новый пункт гласит: «В случае если Орловская область откажется от покупки либо не уведомит в письменной форме продавца о намерении приобрести продаваемый земельный участок в течение 30 календарных дней со дня поступления извещения, продавец в течение года вправе продать земельный участок третьему лицу по цене не ниже указанной в извещении цены».

ИА «Орелград»