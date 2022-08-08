Уровень смертности орловцев немного снизился

В Орловской области зафиксировано некоторое улучшение демографической ситуации.



Орелстат обнародовал оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области по итогам января-мая 2022 года. Судя по приведенным данным, ситуация немного улучшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Например, в регионе зафиксировано снижение уровня смертности, хотя он по-прежнему превышает уровень рождаемости. Тем не менее, по подсчетам статистиков, в Орловской области за пять месяцев текущего года умерло 5808 человек, в то время как годом ранее умерших насчитывалось 6175 человек. Таким образом, в этом году скончалось на 367 орловцев меньше, чем в 2021-м.

При этом уровень младенческой смертности вырос. Если в 2021-м за такой же период времени в регионе умерли 12 младенцев, не доживших до года, то текущая статистика говорит о 14 таких умерших. Уровень младенческой смертности в расчете на каждую тысячу жителей региона вырос на 23 процента по сравнению с прошлым годом – с 5,1 до 6,3 случая. Сбалансировать численность населения естественным путем пока не удается. В этом году в Орловской области родилось 2010 детей, или 94 ребенка меньше, чем год назад. В расчете на каждую 1000 жителей уровень рождаемости снизился на 3 процента.

Нетрудно подсчитать, что естественная убыль населения Орловской области за отчетный период времени составила 3798 человек – настолько количество умерших превысило количество родившихся. В 2021 году в январе-мае естественная убыль населения составляла 4071 человека, то есть по сравнению с прошлым годом данный показатель сократился на 273 человека. Это также свидетельствует пусть и о небольшом, но улучшении демографической ситуации в регионе. В то же время текущий коэффициент естественной убыли населения составляет 12,9 процента, что является тревожным фактом.

ИА «Орелград»