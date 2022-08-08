В Орле на спорт потратят 3,5 миллиона рублей

Средства будут вложены в развитие физкультуры и массового спорта.

Администрация областного центра внесла изменения в паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2020-2022 годы». В частности, были утверждены параметры и цели финансирования на текущий год. Согласно обновленной версии документа, всего в 2022-м планируется потратить 3,5 миллиона бюджетных рублей. Для сравнения, в 2021 году объем финансирования мероприятий этой же программы составлял 26,9 миллиона рублей. Впрочем, в прошлом году город получил 20 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства пошли на ремонт спортивных объектов.

В текущем году ремонт в рамках указанной программы предусмотрен на сумму 1,55 миллиона рублей. Причем поступят они не из бюджета Орла. Более того, из запланированных 3,5 миллиона рублей лишь полтора миллиона поступят из городской казны. А вот оставшиеся 2 миллиона – это средства внебюджетных источников. В частности, за счет муниципальной казны в этом году оплачивается проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация участия сильнейших спортсменов и сборных команд города в соревнованиях разного уровня. На это планируется потратить по итогам года 1,5 миллиона бюджетных рублей.

За счет внебюджетных средств, но в рамках программы, планируется проведение физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства, а также организация деятельности пунктов проката спортивного инвентаря, включая приобретение для них этого самого спортивного инвентаря и оборудования. Словом, частный бизнес тоже оказался включен в муниципальную программу, за выполнением которой наблюдают чиновники мэрии. Добавим, что главная цель программы — создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Орла. А главная задача — увеличение числа горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Согласно планам, к концу 2022 года благодаря программе как минимум 45 процентов жителей Орла должны систематически заниматься физкультурой и спортом.

ИА «Орелград»