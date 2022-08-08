В Орле задержан заведующий смертельным аттракционом

8.8.2022 | 21:16 Важное, Новости, Происшествия

В ближайшее время судом будет избрана мера пресечения, сообщает региональный СКР.

Также в следственном комитете проинформировали о проведении осмотра помещений, допросов очевидцев. Изъята необходимая документация, назначен комплекс судебных экспертиз, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 6 августа в Городском парке культуры и отдыха из кресла на аттракционе «Орбита» выпала 17-летняя девушка. От полученных травм она скончалась в больнице. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, взял на контроль центральный аппарат СК России. Также со своей стороны о контроле расследования заявила прокуратура Орловской области.

Отметим, перед началом сезона все аттракционы получили необходимые допуски, об этом заявляла в июне директор МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Анна Чистякова.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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