Более 2600 орловцев «спешились» из-за долгов

Приставы ограничили их в специальном праве на управление автотранспортом.



В Орловской области в первой половине 2022 года в рамках 2677 исполнительных производств должники-водители, не исполнившие свои обязательства по судебным решениям, были ограничены в праве управления транспортными средствами. Иными словами, приставы добились ограничения действия их водительских прав. Причем свыше 920 таких водителей – это должники по алиментам, которые вынужденно стали «пешеходами». Такие данные привели в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

В ведомстве подчеркнули, что ограничение в спецправе – это один из инструментов принудительного взыскания долгов, предусмотренный национальным законодательством. Причем он считается одним из самых эффективных. Многие начинают погашать долги, чтобы вернуть себе действующие права. Вот и за шесть месяцев текущего года с должников, ограниченных в таком спецправе, судебные приставы взыскали более 20,5 миллиона рублей.

«Данное постановление выносится в случае, если должник в установленный для добровольного исполнения срок не погашает задолженности по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также не выплачивает административный штраф, — перечислили в УФССП России по Орловской области. — Это касается как должников-граждан, так и должников, являющихся индивидуальными предпринимателями».

Избежать мер принудительного исполнения, в том числе и ограничения на пользование специальным правом, гражданам позволит своевременная оплата имеющихся долгов, — напоминают в ведомстве. Кстати, на сайте службы судебных приставов можно самостоятельно проверить себя на наличие задолженности. Для этого надо воспользоваться услугами сервиса «Банк данных исполнительных производств».

ИА «Орелград»