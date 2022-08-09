Директора орловского МУПа оштрафовали за неповиновение прокурору

9.8.2022 | 15:33 Новости, Происшествия

Требования не исполнил руководитель свердловского «Коммунальщика», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Предприятие не оплачивало задолженность за потребленную электроэнергию. Руководство не принимало должные меры, чтобы исполнить законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Директору предприятия прокуратурой было внесено представление. Однако расчеты с поставщиком так и не были произведены.

Директор МУП «Коммунальщик» был признан судьей виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Постановление может быть обжаловано, так как не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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