Директора орловского МУПа оштрафовали за неповиновение прокурору

Требования не исполнил руководитель свердловского «Коммунальщика», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Предприятие не оплачивало задолженность за потребленную электроэнергию. Руководство не принимало должные меры, чтобы исполнить законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Директору предприятия прокуратурой было внесено представление. Однако расчеты с поставщиком так и не были произведены.

Директор МУП «Коммунальщик» был признан судьей виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Постановление может быть обжаловано, так как не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»