Интерпол разыскивает в Орле подростка из Болгарии

9.8.2022 | 21:31 Новости, Происшествия

Информация размещена в группе Центра поиска пропавших людей в Орловской области.

Предположительно гражданин Болгарии Егор Великотский (2005 года рождения) прибыл в Орел 4 августа 2022 года. Международное уведомление с «Желтым углом» выставлено генеральным секретарем Интерпола 15 июля.

На вид Егору Великотскому 17 лет. Он худощавого телосложения. Волосы темно-русого цвета.

Уведомление с «Желтым углом» издается с целью розыска без вести пропавших, несовершеннолетних, а также для установления личности лиц, которые забыли себя.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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