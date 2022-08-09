Интерпол разыскивает в Орле подростка из Болгарии

Информация размещена в группе Центра поиска пропавших людей в Орловской области.

Предположительно гражданин Болгарии Егор Великотский (2005 года рождения) прибыл в Орел 4 августа 2022 года. Международное уведомление с «Желтым углом» выставлено генеральным секретарем Интерпола 15 июля.

На вид Егору Великотскому 17 лет. Он худощавого телосложения. Волосы темно-русого цвета.

Уведомление с «Желтым углом» издается с целью розыска без вести пропавших, несовершеннолетних, а также для установления личности лиц, которые забыли себя.

ИА «Орелград»