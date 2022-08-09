Определен проектировщик Западного обхода Орла

Победу в открытом конкурсе одержало воронежское ООО «Центр-Дорсевис».

Стоимость контракта в ходе торгов была снижена на 10 млн до 54 млн рублей, сообщает «Вечерний Орел». Всего в конкурсе принимали участие две компании.

По условиям контракта, к работам подрядчику предстоит приступить с 16 августа. Завершенный проект объездной регион должен получить до конца октября 2023 года.

Напомним, Западный обход Орла вошел в пятилетний федеральный план дорожного строительства. До 2027 года в него планируют вложить 10,4 млрд рублей.

ИА «Орелград»