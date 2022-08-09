УФАС приступает к формированию нового Общественного совета

Члены совета будут вести общественный контроль за ведомством.



В Орловской области объявили о старте приема заявок на формирование нового состава Общественного совета при Орловском УФАС России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, конкурсный отбор объявлен в связи с истечением трехлетнего срока полномочий действующего состава. Решение о начале формирования нового состава принято в соответствии с «Положением об Общественном совете при территориальном органе Федеральной антимонопольной службы». Заявки и документы от претендентов будут принимать в период с 15 августа по 12 сентября 2022 года.

«Целью Общественного совета является осуществление общественного контроля за деятельностью территориального органа, участие в общественном обсуждении общественно значимых нормативных правовых актов, разрабатываемых ФАС России, в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации контрольных функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы», — уточнили в УФАС. Кроме того, общественники участвуют в оценке эффективности государственных закупок, рассмотрении ежегодных планов деятельности УФАС и отчета об их исполнении.

Еще одним направлением деятельности являются вопросы развития конкуренции в регионе и оценки достигнутых в данном направлении результатов. Общественный совет при Орловском УФАС формируется из десяти человек. К претендентам предъявляется ряд обязательных требований. Так, членом такого совета не может быть гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 21 года. Претендент должен иметь не менее одного года опыта работы по профилю деятельности антимонопольных органов.

Он не должен находиться в состоянии «конфликта интересов», связанного с осуществлением деятельности члена Общественного совета. Иными словами, близких родственников антимонопольщиков туда не допустят. Претендентов также проверят на отсутствие в отношении них информации об участии в деятельности, содержащей признаки нарушения законодательства РФ противодействии коррупции. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов лица, которые в соответствии с Федеральным законом не имеют права быть членами региональной общественной палаты.

Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета при Орловском УФАС России обладают региональная общественная палата, общественные объединения и иные некоммерческие организации, целями и направлениями деятельности которых являются представление или защита общественных интересов и выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений. К таким организациям также устанавливаются требования универсального характера. Например, они должны иметь государственную регистрацию и осуществлять деятельность на территории Российской Федерации, не находиться в процессе ликвидации и др.

ИА «Орелград»