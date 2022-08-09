В Орле избран президент Содружества гаитянских студентов

Церемония инаугурацию прошла в Центре патриотического воспитания.



Как сообщает Орловский государственный университет имени Тургенева, Содружество гаитянских студентов создано под эгидой Орловского регионального отделения Ассамблеи народов России. Более того, оно уже вошло в состав указанной Ассамблеи. Президентом организации был выбран Джеффсон Телсон, кандидатура которого была выдвинута учредителями Содружества. Общее собрание студентов из Гаити также поддержало его кандидатуру.

В ОГУ уточнили, что Джеффсон Телсон является студентом Юридического института, профиля «Международное право и сравнительное правоведение». В ходе прошедших выборов за него было подано 97,8 процента голосов. Церемония инаугурации прошла в Центре патриотического воспитания «Патриот57». Президент Джеффсон Телсон дал клятву служить интересам Содружества, выполнять уставные требования Ассамблеи народов России, помогать своим товарищам, развивать и укреплять организацию.

«Президент представил министров, рассказал о своих ближайших планах, выслушал слова напутствия от педагогов и наставников, — добавили в Орловском госуниверситете. — В исполнении инструментального дуэта прозвучал прекрасный гимн Гаити. Присутствующие тепло поздравили Джеффсона и от всей души пожелали ему успехов на новом почетном и ответственном посту».

Юридический институт также поздравил своего студента и выразил надежду на то, что в самое ближайшее время примеру гаитянских студентов последуют и другие этнические молодежные объединения.

ИА «Орелград»