В Орловской области появился еще один «электронный звонарь»

Колокольный звон был «оцифрован» в Знаменском районе.



В колокола храма в Знаменском районе стал бить «электронный звонарь». Об этом со ссылкой на районную газету «Земля родная» сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Уточняется, что новшество появилось в храме иконы Божией Матери «Знамение», расположенном в самом селе Знаменское. Недавно там установили автоматизированную систему управления колоколами. Так называемый «автозвонарь» разработан специалистами из Орла, а приобрести его приходу помог неназванный благотворитель.

«Система воспроизводит перезвон для всех церковных служб и крестных ходов — всего более 50 мелодий, — следует из сообщения информационно-аналитического отдела Орловской митрополии РПЦ. — Звоном управляет сам настоятель или работники храма. Запустить или приостановить звон шести колоколов можно всего лишь нажатием клавиши в специальном приложении в смартфоне. Здесь же можно задать силу и длительность удара колокола, а также время начала и окончания звона».

В митрополии внедрение технического новшества объяснили словами настоятеля Знаменского храма иерея Андрея Сорокина. Она рассказал, что храм испытывает дефицит кадров. Найти сложно не только профессионального звонаря, но даже того, кто пожелал бы учиться этой специальности. Автоматизированная система позволяет решить эту проблему. К тому же, по словам настоятеля, местные прихожане храма уже оценили работу «электронного звонаря» — по качеству исполнения канонических мелодий он не уступает человеку.

Это уже не первый подобный случай в Орловской области. Автоматизированный звонарь работал в Болхове еще в начале 2000-х годов. С тех пор технологии ушли далеко вперед. В последнее время в регионе был запущен целый проект по их внедрению. Пилотной площадкой минувшей зимой стал Иверский храм города Орла. Комментируя проект, благочинный храмов Центрального округа и настоятель Иверского храма протоиерей Василий Иванов назвал «электронного звонаря» настоящим техническим чудом, которое помогает решить проблему нехватки кадров.

«Сегодня мало кто хочет учиться непростой и не очень прибыльной профессии звонаря, — сообщала ранее Орловская митрополия. — Храм уже сталкивался с тем, что в период отпуска или болезни специалиста созывать прихожан на службы было некому. На помощь пришел «электронный звонарь». Благодаря автоматике звон колоколов можно запустить или приостановить всего лишь нажатием клавиши в специальном приложении на смартфоне. Причем сделать это можно из любой точки мира».

ИА «Орелград»