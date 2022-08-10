Антимонопольная служба решила дело больницы Семашко

Комиссия признала факт нарушения закона при проведении закупки.



Специально созданная комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по делу, в основу которого легли материалы прокуратуры Советского района города Орла. Она признала факт нарушения больницей скорой медицинской помощи имени Семашко части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Однако предписание нарушителям решено не выдавать: дело в том, что изученные антимонопольщиками договоры, заключенные между больницей и индивидуальным предпринимателем, уже исполнены. Однако комиссия постановила передать материалы должностному лицу Орловского УФАС России для решения вопроса о возбуждении административного производства. Отметим также, что решение может быть обжаловано в арбитражный суд или в коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы.

Как мы уже рассказывали, дело было открыто осенью прошлого года. Прокуратура Советского района передала в УФАС материалы для рассмотрения в пределах компетенции. Ранее прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при строительстве на территории больницы имени Семашко площадки с установлением на ней изотермических резервуаров для сжиженных атмосферных газов и двух испарителей атмосферного типа. Договоры на выполнение проектной документации на технологическое присоединение хирургического и главного корпусов к изометрическим резервуарам для сжиженных атмосферных газов были заключены больницей с индивидуальным предпринимателем.

По результатам рассмотрения материалов УФАС усмотрело в действиях ответчиков признаки антиконкурентных соглашений, направленных на заключение определенных контрактов. Комиссия установила, что распоряжением правительства Орловской области в мае 2021 года департаменту здравоохранения было выделено 400 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт трубопроводной системы медицинского кислородоснабжения больницы. Последняя заключила с ИП гражданско-правовой договор, цена которого составила 400 тысяч рублей. Как следует из материалов, строительство площадки было необходимо для бесперебойной подачи кислорода к больничным койкам в специализированных отделениях. Необходимость в этом возникла после перепрофилирования учреждения в ковидный госпиталь. На балансе больницы имелся лишь кислородопровод, введенный в эксплуатацию в 2013 году. На момент заключения спорного договора объект «находился в стадии завершения бетонных работ».

Затем возникли сложности с документами, и в начале августа 2021 года было принято решение об изменении вида работ с капитального ремонта на технологическое присоединение. После этого больница уведомила ИП о том, что «учреждение в разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы медицинского кислородоснабжения не нуждается». Бизнесмена попросили вернуть перечисленные ему 400 тысяч рублей, что он и сделал.

Однако затем больница заключила все с тем же ИП пять других договоров на выполнение проектной документации на технологическое присоединение хирургического и главного корпусов к изотермическим резервуарам для сжиженных атмосферных газов. Цена каждого из них составила 99,9 тысячи рублей. В этом прокуратура увидела искусственное дробление закупки. Закупка проводилась больницей на основании «Положения о закупках товаров, работ, услуг», утвержденного для нее в 2018 году руководителем департамента здравоохранения Орловской области Иваном Залогиным, ставшего фигурантом уголовного дела. Согласно этому документу, у единственного поставщика разрешается закупать товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тысяч рублей.Комиссией УФАС было установлено, что все пять договоров были заключены в один день. И хотя каждый из них был заключен на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, работы, выполняемые по договорам, были идентичны по своему содержанию и взаимосвязаны между собой. Больница привела довод, согласно которому «решение о проведении закупки у единственного поставщика по разработке ПСД было принято в связи с ограниченным временем и стремлением повысить эффективность оказания медицинской помощи в короткие сроки».

Кроме того, по мнению учреждения, проведение конкурентной закупки было нецелесообразно, так как длительный срок ее проведения привел бы к несвоевременному оказанию медицинской помощи пациентам. Однако данный довод не был принят комиссией УФАС, которая, изучив документацию, пришла к выводу: действия больницы по заключению договоров с единственным поставщиком могут свидетельствовать об искусственном «дроблении» единой закупки на несколько договоров с ценой менее установленного законом ограничения. А искусственное «дробление» единой закупки на множество закупок до определенного положением о закупках ценового предела (в данном случае до 100 тысяч рублей каждая) было применено исключительно в целях их заключения с заранее определенным единственным поставщиком.

ИА «Орелград»