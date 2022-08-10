Незаконный оборот оружия пресечен в Орловской области

Всего за неделю было выявлено десять правонарушений в сфере оборота оружия.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, за минувшую неделю сотрудники подразделений Центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) провели 110 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате было выявлено 10 административных правонарушений, четыре единицы оружия были изъяты за нарушения в сфере оборота оружия. Также подсчитано, что за неделю орловцы 227 раз обращались в подразделения ЦЛРР за оказанием государственных услуг. Росгвардейцы рассмотрели 275 ранее поданных заявлений и выдали гражданам 200 лицензий и разрешений.

«Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства не позднее 30 суток до окончания действия разрешения»,- отмечает заместитель начальника ЦЛРР регионального Управления Росгвардии Сергей Кутепкин.

Ранее терорган Росгварди напомнил жителям Орловской области о том, что с 15 августа 2022 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об оружии». Поправки закрепили обязанность граждан на продление разрешительных документов, выданных им подразделениями лицензионно-разрешительной работы. Речь идет о разрешениях на право хранения и ношения огнестрельного оружия. Новая норма гласит, что за продлением разрешения гражданин обязан обратиться не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до дня окончания срока его действия.

«Гражданин Российской Федерации вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по месту жительства с заявлением о выдаче нового разрешения взамен ранее выданного в любое время, но не позднее чем за один месяц до дня окончания срока его действия», — следует из новой статьи ФЗ «Об оружии».

Также поправками скорректированы основания для приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, закреплены особенности ремонта и сервисного обслуживания оружия, а также уточнено допустимое количество оружия, которое может находиться в собственности у гражданина. Кроме того, теперь в одном торговом зале разрешено совмещать продажу гражданского и служебного оружия и его частей, товаров, предназначенных для использования с оружием, конструктивно сходных с оружием изделий. За хранение оружия без разрешительного документа (действие ранее выданного разрешения закончилось и не продлевалось) предусмотрена административная ответственность согласно статье 20.10 КоАП РФ.

ИА «Орелград»