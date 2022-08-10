Орловца, разбившего палкой три машины, простили

10.8.2022 | 7:02 Закон и порядок, Новости

Мужчине грозило уголовное наказание, но автовладельцы попросили его не наказывать.


В Орловской области довольно благополучно для местного жителя завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него после вопиющего поступка. Решение по уголовному делу вынес Свердловский районный суд. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества). Из материалов следовало, что преступление он совершил, находясь под влиянием алкоголя – подсудимый был очень пьян.

Около 22 часов он находился на автобусной остановке в поселке Змиевка. Рядом с остановкой были припаркованы три автомобиля. Непонятно, что именно разозлило мужчину, а может он решил просто развлечься, но подсудимый нашел палку более метра длинной и начал ею колотить по чужим автомобилям. Суд посчитал, что молодой человек сделал это исключительно из хулиганских побуждений. С автовладельцами он ранее не был знаком, поэтому о какой-то личной неприязни речи не шло.

Постарался злоумышленник «на славу». Он не только повредил кузова автомобилей, но и разбил стекла, фары и зеркала. В первом случае причиненный автовладельцу ущерб был оценен примерно в 83 тысячи рублей, во втором – в 75,9 тысячи рублей, а третью машину хулиган расколотил на 151 тысячу рублей. В каждом случае причиненный преступлением материальный ущерб был признан значительным для потерпевших. Хулигану грозило относительно суровое наказание, но он был прощен. Потерпевшие в судебное заседание не явились, но направили в адрес суда ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон.

Они пояснили, что хулиган полностью возместил им причиненный ущерб и извинился, чем загладил свою вину перед ними. Суд сделал запросы и установил, что подсудимый по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а по месту работы — положительно. На учете у местных нарколога и психиатра он не состоит. Нет его и на учете в областных психоневрологическом и наркологическом диспансерах. При таких обстоятельствах суд счел возможным прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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