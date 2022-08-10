Орловцам предложили больше, чем работу

Жителей региона призвали принять участие в одноименном проекте.



Организаторы крупного федерального проекта «Больше, чем работа» призвали активных жителей Орловской области принять в нем участие. Они поясняют, что этот проект предназначен для профессионального развития молодежи от 18 до 35 лет. В нем могут участвовать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов. Он является частью федеральной долгосрочной программы содействия занятости молодежи, рассчитанной на период до 2030 года и утвержденной распоряжением правительства страны.

«Проект реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие» и преследует ряд стратегических задач, — говорят организаторы. — В их числе: содействие профильному трудоустройству и самозанятости молодежи, привлечение молодых специалистов в различные регионы страны, помощь в формировании и развитии их карьерных траекторий. Проект дает уникальную возможность пройти стажировку, производственную практику с дальнейшей перспективой трудоустройства в одном из 30 регионов страны».

В число регионов, которые в пилотном режиме принимают участие в реализации этого проекта (в направлении профориентации), включена Орловская область. В списке также присутствуют Алтайский край, Воронежская область, Камчатский край, Курская область, Липецкая область, Пензенская область, Калмыкия, Республика Крым, Санкт-Петербург и другие регионы.

«Участники проекта смогут путешествовать по стране, пройти производственную практику или программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства, а также освоить необходимые для работы навыки и получить новые знания, — сообщается в информационном проспекте проекта. — Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство».

Реализация проекта планируется до декабря 2022 года. Ожидается, что в стажировке и производственной практике примут участие 2 тысячи человек, а в туристических поездках профориентационного характера – 8 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет. Чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться в специально разработанном чат-боте в мессенджере «Телеграм», настроить поиск вакансий, выбрать отрасль и регион и отправить свое резюме.

ИА «Орелград»