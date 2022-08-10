Орловско-курский бизнес продал странам ЕС пух, перья и кишки

Поставки в страны Евросоюза заметно возросли по сравнению с прошлым годом.



Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в этом году предприятия указанных регионов экспортировали уже более 46 тысяч тонн различной животноводческой продукции и кормов. Под контролем специалистов этого ведомства за рубеж было отправлено около 1700 партий подконтрольных госветнадзору грузов. Причем количество экспортируемых партий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 66 процентов.

Удивительно, но рост показателей происходит на фоне введения пакетов санкций странами коллективного Запада. Не менее поражает и тот факт, что одними из самых активных деловых партнеров орловско-курского бизнеса остаются страны Евросоюза. В ТУ Россельхознадзора привели такой наглядный пример: основную часть экспортированной в этом году продукции составили гранулированный жом и шрот подсолнечный.

«Так, в Латвию и Литву с территории Орловского и Курского регионов отправлено более 17 тысяч тонн кормовых добавок растительного происхождения (Орел – 8967,7 тонны, Курск — 8248,9 тонны), — следует из информации ведомства. — Более чем в 6 раз увеличилось и количество экспортных поставок сырья животного происхождения. Так, курские производители отправили 14,6 тысяч тонн технического жира, мукозы, кишечного сырья и пухо-перовой смеси в страны Европейского союза, Китай и Вьетнам».

Что касается мясной и молочной продукции, которых за рубеж было отгружено более 12 тысяч тонн и 1,4 тысячи тонн, то в числе основных получателей таких грузов названы Гонконг, Вьетнам, Сербия, Китай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Абхазия, Монголия, ЛНР и ДНР, а также страны ЕАЭС и СНГ. «Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, а ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий», — в очередной раз подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»