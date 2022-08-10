Платежи по патентам в Орле увеличились в 1,5 раза

Налоговики подсчитали сборы областной столицы за 7 месяцев 2022 года.



Инспекция ФНС России по городу Орлу опубликовала результаты налоговых поступлений за 7 месяцев 2022 года. Как следует из ведомственного сообщения, за указанный период времени всего в областной столице в территориальный бюджет было собрано 8,988 миллиарда рублей. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен на 5,5 процента, или на 464,7 миллиона рублей. При этом положительная динамика сложилась по целому ряду направлений.

Например, по сравнению с предыдущим годом в полтора раза выросли сборы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения. В этом году поступления составили уже 65,7 миллиона рублей, что на 22,3 миллиона больше, чем год назад. Налога на профессиональный доход орловцы заплатили на 21,4 миллиона. Напомним, платят его так называемые самозанятые. Показатель 2021 года превышен на 12,5 миллиона рублей, или в 2,4 раза. Доля поступлений от уплаты данного налога в бюджет региона составила 63 процента, в бюджет Федерального Фонда обязательного медицинского страхования – 37 процентов.

Платежи по упрощенной системе налогообложения УСНО также возросли — на 145,6 миллиона, или на 13,7 процента. В целом в этом году их собрано 1,206 миллиарда рублей, из которых 155,8 миллиона поступили непосредственного в бюджет Орла. Кстати, в целом за 7 месяцев текущего года поступления доходов в городской бюджет составили 1,205 миллиарда рублей. Ростом сборов по отношению к уровню прошлого года составил 59,3 миллиона рублей, или 5,2 процента.

ИА «Орелград»