В Орловской области нерадивого родителя перевоспитали трудом

Отработав обязательные работы, житель региона погасил долг перед дочерью.



В Орловской области очередной злостный должник по алиментам ступил на путь исправления. Эту историю рассказали в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России. Речь идет об исполнительном производстве, которым занимались сотрудники отделения судебных приставов по Колпнянскому и Должанскому районам. Заведено оно было в отношении местного жителя, которого суд ранее обязал выплачивать денежные средства на содержание несовершеннолетней дочери.

По решению суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать четверть всех своих доходов. Однако нерадивый родитель довольно долго уклонялся от этой обязанности. Постепенно его долг перед ребенком превысил 70 тысяч рублей. К мужчине начали применять меры воздействия. В частности, поскольку уважительных причин уклонения от уплаты алиментов у родителя не было, на него завели административное дело и привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Рассмотрев материалы, суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ. В подобных случаях нарушители отрабатывают там, где это им определяют местные власти. В данном случае алиментщик весь свой «срок» отработал в сельской администрации. При этом он действительно начал исправляться и, как говорят приставы, вспомнил о своем родительском долге, поскольку полностью погасил накопившуюся задолженность. «Оплата текущих платежей по алиментам находится на контроле судебных приставов», — резюмирует главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ Управления ФССП России по Орловской области Юлия Рожкова.

ИА «Орелград»