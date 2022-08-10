В Орловском районе разыскивают женщину в кофте с серыми цветами

Моргунова (Рубина) Зоя пропала в поселке Зареченский 7 августа. 62-летняя женщина нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшей около 160 сантиметров. Она нормального телосложения. Волосы короткие каштановые, глаза зеленые. В момент пропажи была одета в синюю кофту с серыми цветами, серую юбку. На ногах синие тапки с белой подошвой.

Всех, кто видел женщину, просят сообщить по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» также обращается к автомобилистам, которые проезжали с 20:00 7 августа и по настоящее время по направлению Орёл — Москва, Орёл — Мценск. Возможно на запись видеорегистратора попала пропавшая. Файлы можно просмотреть самостоятельно или передать волонтерам.

ИА «Орелград»