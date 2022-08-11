Чиновников обязали обеспечить многодетных землей под Орлом

Иск прокурора Покровского района в интересах многодетных семей удовлетворен.



Покровский районный суд возложил на администрацию Покровского района и правительство Орловской области в пределах своей компетенции обязанность по осуществлению проведения комплекса работ. Речь идет о необходимости обеспечить транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой 46 земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно. На исполнение решения суда, учитывая значимость поставленной задачи, отведено два года со дня его вступления в законную силу.

Детали процесса раскрыли в пресс-службе суда. С иском туда обратился прокурор Покровского района, действовавший в интересах многодетных семей. Поводом послужили результаты ранее проведенной проверки. Она показала, что на территории Покровского района зарегистрировано 168 многодетных семей. По состоянию на конец января 2022 года на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, состояло 56 многодетных семей. Из них 46 выразили желание бесплатно получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Законом им предоставлено такое право, причем закон гласит, что это должна быть не земля в «пустом поле», а участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой. Отсутствие на территории района достаточного количества земельных участков, которые могут быть представлены гражданам в собственность бесплатно, нарушает гарантированные законом права многодетных семей. Также прокуратура указала, что «каких-либо условий, при которых орган местного самоуправления может быть освобожден от исполнения обязанности по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков для многодетных семей, законодательством не предусмотрено».

Чиновники в своем письме в прокуратуру сообщили, что еще в марте 2020 года администрацией Покровского района был заключен контракт с ООО «ПИИ БрянскГражданПроект». Он предусматривал разработку комплексной проектно-сметной документации на строительство сетей инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог на территории малоэтажной застройки в поселке Покровское. Однако прокурорская проверка показала, что эти участки до сих пор не обеспечены необходимой инфраструктурой.

«Сроки выполнения работ по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, которые в настоящее время уже предоставлены гражданам бесплатно, начиная с 2019 года нельзя назвать разумными, — говорится в информации суда. — Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что администрацией Покровского района должным образом не реализуются положения действующего законодательства применимо к данным правоотношениям, касающимся обеспечения многодетных семей земельными участками, обеспеченными необходимой инфраструктурой».

Суд иск прокурора удовлетворил. Помимо вышеуказанной обязанности он также обязал администрацию района «провести работы по формированию, постановке на кадастровый учет 13 земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, проживающим на территории Покровского района, с целью последующего предоставления их указанной категории лиц в собственность бесплатно». На это отведено 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»