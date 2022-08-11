Кандидата в депутаты Орловского горсовета сняли из-за подписей

Потенциальный парламентарий оспорил решение избиркома в суде.

Как сообщает пресс-служба Советского районного суда города Орла, рассмотрено дело по административному исковому заявлению об отмене решения территориальной избирательной комиссии. Последняя отказала в регистрации одному из кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов. Напомним, выборы назначены на 11 сентября 2022 года. Всего в Орле разыграют четыре мандата. В данном случае кандидат выдвигался по одномандатному избирательному округу № 22. в своем иске он указал, что подал в территориальную избирательную комиссию надлежащим образом оформленные документы для уведомления о самовыдвижении.

Однако комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты в связи с непредставлением минимально необходимого количества достоверных подписей избирателей. Это решение истец и просил суд отменить. В ходе разбирательства было установлено, что самовыдвиженец действительно представил пакет документов, в том числе 55 собранных подписей избирателей. Минимально необходимое количество — 50 подписей. Территориальной избирательной комиссией была проведена проверка подписных листов.

«В ходе проверки комиссией была изучена полученная информация из УМВД России по Орловской области в отношении избирателей, а также экспертное заключение исследования подписей избирателей, подготовленное экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Орловской области, — следует из сообщения пресс-службы суда. — Согласно заключению эксперта было установлено, что часть информации, внесенной рукописно в подписные листы, в том числе записи фамилий, имени, отчества избирателей, даты рождения от имени разных избирателей, а также даты внесения подписей исполнены одним лицом – лицом, осуществлявшим сбор подписей в поддержку кандидата».

Кроме того, комиссия нашла разночтения – некоторые адреса и паспортные данные из подписных листов не совпали со сведениями, представленными в избирком органом миграционного учета УМВД России по Орловской области. В результате 12 подписей избирателей были признаны недействительными. А число оставшихся подписей не дотянуло до необходимого минимума.

«По результатам судебного разбирательства судом установлен факт недействительности подписи избирателей, поскольку не были соблюдены требования по заполнению подписных листов, — резюмирует пресс-служба суда. — Оснований для проведения судебной экспертизы у суда не имелось. Оспариваемое решение территориальной избирательной комиссии принято в пределах полномочий данной избирательной комиссии, нарушений порядка его принятия судом не установлено». В удовлетворении административных исковых требований было отказано, однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»