Клычков запретил стрелять в пернатых

Губернатор распорядился о введении ограничений охоты под Орлом.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об ограничении охоты на птиц на отдельных территориях региона. Как следует из преамбулы документа, ограничения введены из-за угрозы распространения высокопатогенного гриппа птиц. Напомним, в конце июля это опасное вирусное заболевание, представляющее угрозу и для человека, было обнаружено на территории Орловского муниципального округа. От вируса пала домашняя птица на частном подворье. Указом губернатора там был введен карантин, установлены угрожаемая и неблагополучная зоны.

Введенные ограничения охоты согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Территории, на которых запрещена охота на птиц, перечислены в губернаторском указе, который можно найти на официальном портале Орловской области в разделе правовой нормативной информации. Поясним, что запрет введен в угрожаемой зоне на территориях в пределах административных границ нескольких десятков населенных пунктов Орловского муниципального округа, в том числе деревень Новоселово, Овражная, Цветынь, Тайное, Труфаново, Распопова, Паньково, поселков Вязковский, Лыковский, Неполодь, Белоберезовский, Соловецкий и др. Действовать запрет будет до отмены карантина.

Исключение сделано только для добычи птицы в целях регулирования охотничьих ресурсов. Как уже писал «Орелград», недавно областной департамент надзорной и контрольной деятельности издал именно такой приказ. Согласно ему добывать разрешено два вида охотничьих ресурсов: крякву и сизого голубя обоих полов и всех возрастов. При этом рамки ограничены: добыть разрешается по 10 особей каждого вида птицы, а срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов установлен по 1 сентября 2022 года.

Напомним, что еще в июне в Орловской области были установлены сроки, в которые разрешена охота на дичь. Так, охоту с легавыми собаками, ретриверами и спаниелями на болотно-луговую дичь разрешили в период с 25 июля по 21 ноября 2022 года, на боровую, полевую и степную дичь — с 5 августа 2022 года по 1 января 2023 года, на водоплавающую дичь – в период с 20 августа по 31 декабря 2022 года. Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой в соответствии с законодательством организуется с участием не более трех охотников.

ИА «Орелград»