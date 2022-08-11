Простой способ борьбы с пробками в Орле предлагает ОНФ

Активисты считают, что решить проблему можно за счет расширения дороги.



В Орле общественники Общероссийского народного фронта обратились в администрацию города с призывом расширить дорожное полотно на улице Веселой от дома № 10 до пересечения с улицей Генерала Родина. По их мнению, это позволит снять проблему постоянных пробок на данном участке. Как сообщили в региональном отделении ОНФ, активисты призывают власти решить этот вопрос как можно более оперативно. Они напоминают, что микрорайон «Зареченский» активно застраивается и расширяется, а именно к нему ведет дорога на Веселой. Можно предположить, что количество транспорта на ней будет увеличиваться.

«К нам обратились орловские автовладельцы с просьбой помочь решить проблему с расширением дороги на улице Веселой, — рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Игорь Дробязгин. — Они отметили, что в вечернее и утреннее время движение по Веселой, а также по улице Зои Космодемьянской из-за сужения дороги останавливается. Поэтому мы включились в работу и выехали на место совместно с представителями ГИБДД и СМИ».

По его словам, водители теряют время, простаивая в двухкилометровой пробке, не успевают на работу. В ОНФ предрекают, что с началом нового учебного года ситуация может осложниться, ведь родители начнут подвозить детей в школу. По подсчетам общественников, для решения проблемы пробок на указанном участке будет достаточно расширить дорогу длиной 120 метров. Это позволит автомобилям выстраиваться в два ряда и совершать маневры при повороте направо быстрее, чем сейчас. Правда, во сколько это простое решение может обойтись финансово и кто именно его профинансирует, в ОНФ не сообщили.

«В ГИБДД пояснили, что по улице Веселой идет довольно активный поток автомобильного транспорта, который в разы увеличивается в вечернее и утреннее время, — в то же время отметили общественники. — Из-за отсутствия сейчас возможности свободного движения по крайней правой полосе транспортный поток в сторону улицы Генерала Родина останавливается. Результатом этого становится одна огромная пробка, которая начинается на улице Зои Космодемьянской и заканчивается при пересечении улиц Веселой и Генерала Родина».

ИА «Орелград»