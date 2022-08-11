УФСИН наладило контакт с патриотами и Красным Крестом

Силовое ведомство подписало сразу два соглашения о сотрудничестве.



Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, глава этого ведомства Владимир Волосевич подписал сразу два важных соглашения о сотрудничестве. В первом случае церемония состоялась в рамках рабочей встречи, которую Волосевич провел с директором автономного учреждения Орловской области «Центр патриотического воспитания» «Патриот-57» Евгением Поддубко. Сообщается, что сначала стороны выработали направления сотрудничества по организации патриотических, военно-исторических и профориентационных массовых мероприятий.

Речь идет о встречах с участниками боевых действий и специальных операций, проведении лекций, бесед, военно-спортивных игр, конкурсов и выставок. Затем было подписано соглашение о взаимодействии. Его целью является проведение различных тематических мероприятий с работниками уголовно-исполнительной системы и их детьми, а также осужденными и подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, которые содержатся под стражей, например, в СИЗО-1 города Орла.

Второе подобное соглашение начальник регионального УФСИН Владимир Волосевич подписал с орловским отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». От лица последнего подпись на документе поставила председатель организации Ольга Тесленко. По сообщению пресс-службы УФСИН, соглашение заключено с целью выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества, определения порядка взаимодействия.

«В рамках подписанного соглашения установлены основные формы сотрудничества по организации мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы Орловской области, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы Орловской области и их детей, — уточнили в ведомстве. – Также предусмотрено оказание адресной социальной помощи, развитие и популяризация здорового образа жизни, содействие укреплению роли семьи в обществе, мероприятия по защите материнства, детства и отцовства».

Отметим, что УФСИН активно сотрудничает с различными организациями, включая региональные общественные объединения. Практика давно наработана. Заключение соглашений стало лишь очередным шагом в этом направлении. Например, в конце июля этого года Орловское региональное отделение Всероссийского общества «Красный Крест» совместно с Орловским центром СПИД в рамках деятельности по профилактике социально-значимых заболеваний провело в УФСИН информационно-просветительское мероприятие.

«В рамках реализуемого проекта всем участникам была предоставлена возможность пройти добровольное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, получить бесплатное консультирование специалиста и оценить свои личные риски заражения, в том числе в процессе профессиональной деятельности, — сообщила тогда пресс-служба УФСИН. — Все участники, прошедшие тестирование, получили памятные сувениры и наглядный информационный материал».

ИА «Орелград»