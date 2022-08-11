В Ливнах на треть выросло число правонарушителей

В райцентре озвучили итоги работы административной комиссии.

Как сообщили в администрации Ливен, секретарь административной комиссии, действующей при мэрии, Ирина Рогожина отчиталась о деятельности этого коллегиального органа по итогам первой половины 2022 года. Из доклада следует, что за шесть месяцев в целом комиссия рассмотрела 65 материалов об административных правонарушениях. Это на 19 материалов больше, чем годом ранее, когда было рассмотрено 46 подобных материалов. Иными словами, количество рассмотренных фактов выросло примерно на треть.

Говоря о структуре принятых мер, Ирина Рогожина отметила: по итогам рассмотрения комиссия вынесла «фигурантам» 25 предупреждений, а в оставшихся 40 случаях наказала нарушителей административными штрафами. Что касается видов нарушений, то они типичны: в этом году в Ливнах горожане попадались на нарушениях законодательства в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг. Также выявлялись нарушения схемы размещения нестационарных объектов.

«Хочу отметить, что наша задача — не наказать, а напоминать жителям и гостям нашего города о необходимости соблюдения порядка и правил, которые устанавливают органы местного самоуправления на территории муниципального образования», — цитируют Ирину Рогожину в администрации города Ливны.

К слову, докладчица сообщила, что в этом году рассматривались и дела о нарушении тишины и покоя граждан. Напомним, ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей 10.1 соответствующего регионального закона. Кстати, для реализации регионального административного законодательства право составлять протоколы предоставлено сотрудникам полиции. В целом в Орловской области за шесть месяцев текущего года было составлено 696 административных протоколов по фактам нарушения тишины и покоя граждан.

ИА «Орелград»