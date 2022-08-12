«Коллекцию» штрафов на 68 миллионов собрали приставы

Взысканные с должников деньги были направлены в бюджетную систему государства.



В Орловской области за первую половину 2022 года судебными приставами по итогам комплекса принятых мер было окончено свыше 59 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. В бюджетную систему страны в результаты было взыскано более 68 миллионов рублей. Такие данные приводят в пресс-службе регионального Управления ФССП России. При этом в ведомстве отмечают, что довольно много должников не спешат расплачиваться за свои нарушения.

В этом случае им грозят законодательные санкции. Согласно озвученной статистике за 6 месяцев 2022 года по материалам судебных приставов за неуплату административных штрафов, назначенных судами, к административной же ответственности были привлечены 869 орловцев-должников. Речь идет о применении норм статьи 20.25. КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Санкции данной статьи за неуплату административного штрафа в установленный срок предусматривают увеличение самого штрафа в двукратном размере, либо обязательные работы, либо административный арест на срок до 15 суток.

«Согласно статье 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть самостоятельно оплачен правонарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения сроков отсрочки или рассрочки исполнения, — напоминают приставы. — При отсутствии оплаты административного штрафа по истечении указанного времени судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания штрафа. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство и с момента уведомления у должника есть 5 дней для добровольного исполнения».

ИА «Орелград»