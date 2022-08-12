Орловец получил ограничение свободы за убийство на охоте

12.8.2022 | 11:04 Закон и порядок, Новости

Приговор о причинении смерти по неосторожности вынес Мценский районный суд.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на один год. Кроме того, ему запретили охотиться два года.

Ранее СКР сообщал подробности дела. Трагедия произошла у поселка Воля. 49-летний мужчина в конце апреля 2022 года ночью отправился на незаконную охоту. В лесополосе в тепловизионном прицеле он увидел свечение без четкого силуэта. Охотник произвел несколько выстрелов. В итоге от ранения в голову и шею погиб 41-летний местный житель.

ИА «Орелград»

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