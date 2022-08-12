Орловские налоговики станут двухуровневыми

Орловцам напомнили о приближающейся реформе налоговых органов.



Управление ФНС России по Орловской области выступило с напоминанием о том, что в ближайшее время налоговые органы региона ожидает очередная реформа. С 29 августа 2022 года они будут реорганизованы и перейдут на так называемую двухуровневую систему управления. Как уверяют в ведомстве, это позволит оптимизировать функции налогового администрирования на региональном уровне и обеспечить экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков внутри региона.

«То есть, жители региона смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном подразделении налоговой службы на территории Орловской области, независимо от места жительства и постановки на учет, — объясняют в региональном Управлении ФНС. — На месте инспекций региона будут созданы обособленные подразделения с операционными залами для предоставления государственных услуг и обслуживания налогоплательщиков».

Иными словами, после реорганизации областное Управление ФНС больше не будет иметь в своей структуре привычных городских, районных и межрайонных инспекций. Предусмотрено исключение только для услуги по регистрации и учету налогоплательщиков. Как уточнили в УФНС, она по-прежнему будет оказываться одним из подразделений. После реорганизации зарегистрировать свой бизнес можно будет в Орле по адресу Московское шоссе, дом 119. В Ливнах прием налогоплательщиков будет вестись на улице Селищева, д.2б, в Мценске – на улице Красноармейской, д. 24, в Верховье – на улице 7-го Ноября, д. 4.

«При этом, будут упразднены отдельные территориально-обособленные рабочие места (ТОРМ): ТОРМы по Свердловскому, Болховскому, Корсаковскому, Залегощенскому, Урицкому и Кромскому районам Орловской области, — поясняют налоговики. — Таким образом, Управление ФНС России по Орловской области с 29 августа 2022 года будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных территориальных налоговых органов Орловской области».

ИА «Орелград»