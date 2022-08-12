Три ребенка попали под домашний арест в Орловской области

В УФСИН рассказали о несовершеннолетних, поставленных на учет.



В Орловской области в 2022 году по учетам Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) прошло 15 несовершеннолетних. Из них трое по решениям судов были помещены под домашний арест, двоим был установлен запрет на проведение определенных действий. Кроме того, восемь подростков за совершенные ими правонарушения были осуждены условно с назначенным им испытательным сроком, в течение которого подростки должны доказать обществу свое исправление. Также один подросток был приговорен к обязательным работам. Еще один прошедший по учету несовершеннолетней был условно-досрочно освобожден.

Такие данные озвучило региональное Управление ФСИН России. В ведомстве рассказали, что накануне на базе филиала уголовно-исполнительной инспекции Заводского района города Орла прошла встреча уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского и помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Инны Бобкиной с несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете.

«Мероприятие направлено на профилактику повторной преступности, правовое регулирование воспитательной работы с несовершеннолетними и их родителями, формирование положительной направленности поведения, организацию летней занятости подростков и улучшение детско-родительских отношений, — пояснили в пресс-службе УФСИН. — Уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский рассказал о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних. Особое внимание детский омбудсмен уделил вопросам, связанным с детской безопасностью, в частности профилактике преступлений с участием несовершеннолетних».

В свою очередь Инна Бобкина рассказала о роли семьи в воспитании подрастающего поколения и напомнила о необходимости правильного выбора в жизни — идти честным путем. «В завершение мероприятия присутствующие напомнили, что всегда готовы помочь словом и делом в любой день, а также приняли ряд решений по адресной помощи подросткам», — резюмируют в УФСИН.

Ранее УМВД России по Орловской области сообщило: в первом полугодии 2022 года в регионе в рамках мероприятий по предупреждению подростковой преступности защите несовершеннолетних от бытового насилия была продолжена работа в формате «социальных патрулей». Эти патрули совершили за полгода 572 выезда, проверили 1251 семью и 1483 подростков. Они выявили 125 нарушений, по которым были составлены административные материалы.

ИА «Орелград»