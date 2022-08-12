В Орле коллекторов наказали за чрезмерное давление на должника

За нарушение прав заемщика микрофинансовая организация привлечена к административной ответственности.



В УФССП России по Орловской области рассказали об очередной выявленном случае нарушения микрофинансовой организацией действующего законодательства. Напомним, законом четко определены рамки взаимодействия так называемых профессиональных сборщиков долгов с самими должниками. Однако в данном случае коллекторы, видимо, забыли или наплевали на нормы закона. Как уточнили в пресс-службе УФССП, в это ведомство за помощью обратился житель Орловской области. Он пожаловался на угрозы.

«В ходе административного расследования было установлено, что гражданин заключил договор займа, однако в установленный срок денежные средства возвращены не были, в связи с чем у него образовалась просроченная задолженность, — следует из сообщения ведомства. — После этого гражданину от микрофинансовой организации начали поступать многочисленные смс-сообщения с требованиями возврата просроченной задолженности, текст которых оказывал на него психологическое давление».

В УФССП напоминают, что отношения в данной сфере регулируются разу двумя законами: ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Они гласит, что «по инициативе кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством текстовых и иных сообщений общим числом более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю».

В данном случае это требование было нарушено. По результатам рассмотрения возбужденного приставами дела об административном правонарушении кредитная организация была привлечена к ответственности. Ее наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. УФССП также напоминает жителям Орловской области, что при столкновении с неправомерными действиями коллекторов и кредиторов при возврате просроченной задолженности они могут направить заявление в эту службу. К нему следует приложить в качестве дополнительных доказательств фото-, видео- и аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма или смс-сообщения.

ИА «Орелград»