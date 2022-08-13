Чиновникам мэрии велели готовиться к выборам

Мэр Парахин приведет подчиненных в состояние повышенной готовности.



Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущению и пресечению противоправных действий, в том числе террористической направленности. Документ издан в связи с двумя предстоящими массовыми событиями. Во-первых, приближается День знаний, когда во всех школах Орла пройдут массовые «первые звонки».

Во-вторых, на 11 сентября назначено проведение дополнительных выборов депутатов Орловского горсовета по четырем одномандатным округам. Соответственно, на избирательных участках тоже будет многолюдно. Это фактор риска, особенно в условиях существующей геополитической обстановки. Для повышения готовности чиновников Парахин приказал управлению муниципальной службы и кадров составить и утвердить график их круглосуточного взаимодействия с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Отметим, что в режиме повышенной готовности, в том числе готовности работать круглосуточно, чиновники будут пребывать на протяжении двух периодов времени: с 18:00 31 августа до 9:00 2 сентября и с 18:00 9 сентября до 9:00 12 сентября 2022 года. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности традиционно рекомендовано в эти же сроки организовать у себя круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава. Графики таких дежурств с указанием телефонов ответственных должностных лиц Парахин рекомендовал им направить до 29 августа в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Также мэр распорядился проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности. УМВД России по городу Орлу Парахин посоветовал обеспечить охрану общественного порядка как в День знаний, так и в день проведения дополнительных выборов Орловского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»