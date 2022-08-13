Детдом и ветлечебницу под Орлом вновь выставят на торги

О проведении аукциона распорядился губернатор Клычков.



Глава Орловской области Андорей Клычков издал распоряжение о приватизации государственного имущества. Согласно этому документу, продажа различного имущества предполагается в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. Он также утвердил список лотов и начальную цену для каждого из них. Сами торги традиционно проведет акционерное общество «Российский аукционный дом». Напомним, еще весной 2021 года правительство Орловской области делегировало данной компании право организации продаж приватизируемого государственного имущества региона.

В случае совершение успешных сделок аукционный дом получает часть вырученных средств в качестве вознаграждения. Список выставляемого на торги имущества довольно обширен, причем многие из них ранее уже выставлялись на продажу. Однако желающих их приобрести не нашлось. Например, в губернаторский список угодила Дросковская ветеринарная лечебница, расположенная в Покровском районе. С молотка ее предполагается пустить вместе с земельным участком, гаражом и сараем. Начальная цена этого лота составит 1,64 миллиона рублей.

Уже не в первый раз планируется выставить на торги здание детского дома, расположенного в поселке Колпна. Оно будет продаваться в комплекте с земельным участком и зеркалом, начальная цена лота установлена в размере 5,65 миллиона рублей. Присутствует в списке и комплекс профессионального училища в Хотынце. Так, на продажу будут выставлены учебное здание, учебная мастерская, гаражи и земельный участок. Цена данного лота составляет 31,19 миллиона рублей, и этот лот является самым дорогим в губернаторском списке.

С молотка планируется пустить и другие объекты недвижимости, расположенные как в Орле, так и в различных муниципальных районах. Например, объект незавершенного строительства в поселке Дружный Орловского муниципального округа предполагается продать за 7,9 миллиона рублей, а в Орле за 7,1 миллиона рублей аукционисты попытаются реализовать земельный участок на улице Фомина с расположенными на нем котельной и другими помещениями.

ИА «Орелград»