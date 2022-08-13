Орловец получил срок за жестокое избиение девушки

Свою вину молодой человек не признал, заявив, что потерпевшая просто упала с лестницы.



В Орле завершились разбирательства по уголовному делу, которое в первой инстанции рассмотрел Северный районный суд областной столицы. Перед ним предстал местный житель, ранее уже имевший судимость. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Следствие и суд посчитали, что подсудимый умышленно причинил тяжкий вред здоровью своей девушки. Сам он своей вины не признал.

Подсудимый рассказал суду, что в ту ночь между ним и девушкой произошел конфликт. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По его версии, он пришел к ней домой, поскольку девушка сама позвонила ему и попросила об этом. На лестничной площадке они поссорились, девушка оступилась и упала на лестнице. Он пытался ее удержать, но не смог этого сделать. В результате падения девушка получила серьезные травмы, спасать ее пришлось медикам в больнице.

Однако потерпевшая и выступившие в суде свидетели рассказывали об инциденте совершенно иначе. Потерпевшая, например, рассказала, что в тот вечер легла спать. В какой-то момент она почувствовала во сне, что ее кто-то душит. Проснувшись, девушка увидела своего парня. Он сжимал руки на ее горле. Когда она стала вырваться, парень начал ее жестоко избивать. Ей все-таки удалось вырваться, она выбежала на лестничную площадку и добежала до квартиры другого этажа, в которой проживает ее родственница. Та отвезла ее в больницу.

Изучив все показания и собранные следствием доказательства, суд поверил в версию стороны обвинения, а не обвиняемого. Было установлено, что он действительно из личной неприязни сначала душил девушку, пока та спала. А затем жестоко избил ее, сломав ей скулу и несколько ребер. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»