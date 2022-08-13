Орловские бомбоубежища восстановят

Суд по иску прокуратуры обязал чиновников позаботиться об объектах гражданской обороны.



Хотынецкий районный суд Орловской области удовлетворил сразу пять однотипных исков, поданных межрайонным прокурором в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Как уточнили в пресс-службе районного суда, это были иски «о совершении определенных действий». В своем заявлении прокурор указал, что ранее на территории Хотынецкого района была проведена проверка. В результате были обнаружены пять защитных сооружений гражданской обороны.

«Они является федеральной собственностью и включены в реестр федерального имущества, однако право собственности Российской Федерации на них не зарегистрировано, — следует из информации суда, цитирующей исковое заявление прокурора. — Текущий ремонт не проводился более 10 лет. В результате они ограниченно готовы к приему укрываемых и требуют капитального ремонта, что может не обеспечить надлежащую защиту населения при возникновении опасности ведения военных действий, а также террористической угрозы».

Суд не только выслушал прокурора, но и тщательно исследовал все документальные материалы, поступившие при рассмотрении иска, и пришел к выводу, аналогичному прокурорскому. Он установил, что спорные защитные сооружения гражданской обороны в силу закона действительно находятся в федеральной собственности. Однако право собственности государства на них не зарегистрировано. Это означает, что они, по сути, являются бесхозными, за них никто в реальности не отвечает, не содержит, не ремонтирует.

Суд счел обоснованными доводы прокурора о том, что «данное обстоятельство является препятствием для обеспечения надлежащей защиты населения при возникновении опасности ведения военных действий, а также террористической угрозы». Примечательно, что на районном уровне некая комиссия предложила «рассмотреть вопрос о снятии защитных сооружений гражданской обороны с учета ввиду отсутствия в них потребности». В наши непростые времена подобный аргумент выглядит, по меньшей мере, странным.

В свою очередь суд указал на тот факт, что собственником, каковым все-таки является Российской Федерацией, защитные сооружения с учета не сняты, поэтому они должны отвечать установленным требованиям. Суд обязал МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях зарегистрировать право собственности Российской Федерации на спорные объекты и обеспечить их готовность к приему укрываемых граждан. Судебные акты еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

ИА «Орелград»