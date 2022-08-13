В Орле суд встал на защиту ушедшего из России мирового бренда

Компанию признали пострадавшей из-за нарушения исключительных прав.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Орловской транспортной прокуратуры к индивидуальному предпринимателю. Надзорное ведомство просило суд о привлечении женщины, владеющей в Орле небольшой торговой точкой, к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, в июне этого года прокурорские работники провели проверку в торговом центре «Радуга», расположенном в Орле. В одном из его павильонов они нашли товары, которые им показались контрафактными.

Дело в том, что в магазинчике всего по 50 рублей за пару продавались носки, маркированные товарным знаком «NIKE». Кроме того, в продаже находились кроссовки, маркированные тем же товарным знаком. Проверяющих насторожила цена спортивной обуви, которая составляла всего 400 рублей. Для всемирно известного бренда цена была явно маловата. По результатам проверки был составлен протокол осмотра, а подозрительные товары были изъяты и отправлены на экспертизу.

Согласно представленному в суде заключению специалиста ЭКС — регионального филиала ЦЭКТУ города Брянска, «изобразительные обозначения в виде косонаправленной галочки и комбинированные обозначения, имеющие в своем составе словесный элемент «NIKE», размещенные на изъятых носках и кроссовках, являются сходными до степени смещения с зарегистрированными товарными знаками фирмы «Найк Инноувейт СВ.». Никаких деловых отношений бренд с орловской ИП не имел, разрешения на использование своего товарного знака не давал.

Кстати, правообладатель оценил причиненный ему материальный ущерб почти в 100 тысяч рублей. Выручить за контрафактный товар магазинчик мог примерно в 12 раз меньше. Ответчица в письменном отзыве на исковое заявление просила суд не наказывают ее штрафом, а по возможности заменить его предупреждением. Кроме того, она напомнила суду, что компания «NIKE» ушла с российского рынка в конце июня 2022 года. Однако орловский арбитраж пришел к выводу, что уход компании с отечественного рынка вовсе не означает, что кому-то дозволено нарушать ее права на товарный знак. Кроме того, отечественным законодательством предусмотрена ответственность за реализацию контрафактной продукции. Довод об уходе бренда из России правонарушительнице не помог – суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей и постановил конфисковать всю изъятую продукцию, а именно 20 пар носков и семь пар обуви.

ИА «Орелград»