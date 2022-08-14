Gucci и Dior из-под Орла оказались подделками

Торговлю контрафактом пресекли полиция и суд.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению отделения МВД России по Верховскому району к индивидуальному предпринимателю. Женщине принадлежит небольшой магазин одежды и аксессуаров, ассортимент товаров в котором вызвал обоснованные подозрения у сотрудников полиции. Как следует из материалов административного дела, в апреле этого года полицейские провели оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Они посетили магазин и обнаружили на прилавках товары с признаками контрафактности.

Так, в ходе проверки были изъяты рюкзаки с брендами Fila и Рuma, часы с логотипами Adidas, Dior, Calvin Klein, Rolex и Gucci, женский платок с логотипом Louis Vuitton и шапки с логотипом Nike. Данные товары были сняты с реализации и изъяты для проведения исследования «на предмет подлинности и установления ущерба, причиненного правообладателям». Запросы были направлены в различные российские компании и адвокатское бюро, которые представляют на территории России интересы указанных брендов.

Правообладатели провели исследование изъятых товаров и выдали заключение о том, что эта продукция не является оригинальной. Бренды сами ее не производили, никого об этом не просили. Следовательно, товары, обладающие характерными признаками подделки, являются контрафактными. В каждом случае также был подсчитан материальный ущерб, причиненный компаниям-правообладателям. Суд посчитал, что у хозяйки магазина «имелась возможность принять зависящие от нее меры по соблюдению требований законодательства об интеллектуальной собственности».

Поскольку она этого не сделала, на бизнес-леди завели дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Женщина вину признала, но просила суд смягчить ей наказание. В результате арбитраж назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей с конфискацией всех изъятых в магазине контрафактных товаров.

ИА «Орелград»