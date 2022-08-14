Владельцу наркопритона в Орле дали год на исправление

Мужчина сумел убедить суд в том, что может исправиться без изоляции от общества.



Житель города Орла, признанный виновным в совершении преступления по части 1 статьи 232 УК РФ, получил наказание в виде одного года лишения свободы. Однако суд в силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановил считать условным. Мужчине установили испытательный срок на один год, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление. В течение испытательного срока ему запретили лишь менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Поясним, что решение по уголовному делу ранее было вынесено Советским районным судом города Орла. Указанная выше статья 232 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за организацию наркопритона. В ходе следствия было установлено, что угодивший под суд гражданин организовал такой притон в своей квартире летом прошлого года. Правоохранители нейтрализовали его в августе 2021-го. Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый «намеревался совместно с посетителями из числа наркозависимых лиц потреблять приносимые последними наркотические средства».

Иными словами, орловец предоставлял наркозависимым место, где они могли употреблять наркотики, а плату за это брал наркотиками, так как сам тоже является наркозависимым. К слову, некоторые из его посетителей позднее выступили в суде в качестве свидетелей. Они подтвердили, что владелец притона систематически пускал к себе наркоманов, которые расплачивались с ним наркотиками. Уголовное дело было заведено после того, как полицейские во дворе дома остановили для проверки одного из посетителей притона. Тот находился в состоянии наркотического опьянения и не стал ничего скрывать от силовиков.

ИА «Орелград»