Амчане подали в суд на мэрию из-за плохой дороги

Жители райцентра требовали официально признать факт бездействия чиновников.



Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменения решение суда Мценского района, удовлетворившего гражданский иск местных жителей. Подробности сообщила пресс-служба суда первой инстанции. Коллективный иск подали владельцы четырех домов частного сектора. Они указали, что вдоль домовладений проходит дорога, которая прилегает к их земельным участкам и является единственным местом подъезда к их домам. Она официально включена в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Мценска.

Претензии амчан вызваны тем, что эта дорога, по их мнению, не соответствует требованиям ГОСТ и находится в ненадлежащем техническом состоянии. Плохое состояние дорожного покрытия само по себе создает угрозу безопасности дорожного движения. Тем самым нарушаются и права истцов на безопасные и благоприятные условия проживания и передвижения. В случившемся горожане фактически обвинили администрацию города, которая, как они считают, не выполняет обязанности по надлежащему содержанию и ремонту данной автомобильной дороги.

«Собственники домовладений просили суд признать бездействием непринятие администрацией города мер по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения вдоль жилых домов истцов и обязать администрацию города привести дорожное покрытие на всем его протяжении в соответствие с требованиями законодательства, — уточняет пресс-служба Мценского райсуда. — Рассматривая возникший спор между горожанами и администрацией, суд привлек к участию в деле ответчиком управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, а в качестве третьих лиц – МУП «Коммунальщик» и ОГИБДД МО МВД России «Мценский».

Ответчики с исковыми требованиями не согласились. По их версии, управлением ЖКХ работы по содержанию и ремонту спорной дороги выполняются в соответствии с действующим законодательством в пределах выделяемых бюджетных средств. Проблема кроется в том, что выделяемых денег на все не хватает. Кроме того, чиновники полагали, что истцы не доказали факт нарушения своих прав.

Суд изучил представленные сторонами доказательства и принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. Он признал незаконным бездействие администрации города и управления ЖКХ в виде «непринятия мер по содержанию спорной автомобильной дороги». На мэрию также возложена обязанность «обеспечить финансирование работ по приведению дороги в соответствие с требованиями действующего законодательства». Управление ЖКХ должно обеспечить «непосредственное приведение спорной дороги в соответствие с требованиями закона». Иными словами, чиновников обязали отремонтировать дорогу в установленный судом срок. Проигравшая сторона обжаловала это решение, но апелляционная инстанция ее не поддержала – решение суда первой инстанции признано законным и справедливым.

ИА «Орелград»