Орловские режимные учреждения заполнены на три четверти

В колониях и других учреждениях имеется около 1400 «свободных мест».



Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Орловской области по итогам первой половины текущего года обнародована региональным Управлением ФСИН России. Согласно ей по состоянию на 1 июля 2022 года в учреждениях регионального УФСИН содержалось 3458 человек, в том числе: в трех исправительных колониях отбывало наказание 2425 человек, в двух колониях-поселениях отбывало наказание 409 человек, а в следственном изоляторе города Орла содержалось 624 человека. Иными словами, среднесписочная численность так называемого спецконтингента на 1 июля 2022 года составила 3458 человек при лимите наполнения 4810 мест.

В состав УФСИН России по Орловской области также входит Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» и 12 ее филиалов, в том числе семь – межмуниципальных. В этих отделениях на учете состоят осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. В первом полугодии 2022 года по учетам УИИ прошло 2481 осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, при колониях-поселениях №№ 3 и 7 действуют участки, функционирующие как исправительные центр. Лимит наполнения одного из них составляет 45 осужденных, второго — 55 осужденных.

Действуют они с 2019 года, когда в Орловской области начали исполнять наказания в виде принудительных работ. Участки, функционирующие как исправительные центры, тогда были открыты при Шаховской и Мценской колониях-поселениях. Всего за первую половину текущего года по учетам УФИЦ прошло 100 осужденных. Добавим, что в системе регионального УФСИН также действуют пять центров трудовой адаптации осужденных.

«В исправительных учреждениях и подразделениях УФСИН обеспечены законность и правопорядок, — говорится в ведомственной справке. — Не допущено массовых беспорядков и других групповых эксцессов, побегов осужденных из-под охраны, надзора и при конвоировании». Штатная численность персонала УФСИН России по Орловской области, финансируемого из средств федерального бюджета, составляет 2077 человек, в том числе начальствующий состав – 1537 человек, гражданский персонал — 540 человек.

ИА «Орелград»