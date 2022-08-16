Орловца поставили перед выбором: либо земля, либо долги

Житель Орловской области погасил задолженность, испугавшись лишиться участка.



В Орловской области гражданин, чтобы не лишиться принадлежащего ему земельного участка, оперативно погасил задолженность по алиментам, а также уплатил в федеральный бюджет немалый исполнительский сбор. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов России по региону. Как уточнили в ведомстве, речь идет о задолженности по уплате алиментов. Ранее суд обязал орловца выплачивать ежемесячно на содержание своего несовершеннолетнего сына ровно четверть всех его доходов.

«Однако мужчина не спешил исполнять свои родительские обязанности, — говорят в службе судебных приставов. — В воспитании ребенка не участвовал, алименты не выплачивал, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере свыше 270 тысяч рублей».

В отношении должника начали применять комплекс мер принудительного взыскания. Законом предусмотрено несколько действенных способов понудить должника начать выполнять свои финансовые обязательства. В данном случае пристав-исполнитель воспользовался правом ареста имущества. Он установил, что алиментщику на праве собственности принадлежит земельный участок. На последний и был наложен арест.

Должнику дали время на то, чтобы этот участок, по сути, спасти. Нерадивый родитель практически сразу после ареста полностью погасил набежавший долг. Кроме того, ему пришлось заплатить исполнительский сбор в размере более 20 тысяч рублей, который был наложен на него за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Это помогло мужчине снять с участка арест и сохранить его в своей собственности. В противном случае земля была бы выставлена на торги, а выручка от ее продажи была бы перечислена взыскателю, в данном случае – в пользу несовершеннолетнего ребенка алиментщика.

ИА «Орелград»