Подозрительные факты о ремонте дорог всплыли под Орлом

КСМ проверила, как на местах осваивают дорожные деньги.



Контрольно-счетная палата Орловской области проверила эффективность использования средств областного бюджета, предоставленных бюджету Малоархангельского района. В частности, анализ коснулся затрат на дорожную деятельность. Было установлено, что в 2021 году на ремонт автомобильных дорог бюджету Малоархангельского района было выделено 38,761 миллиона рублей. Эти деньги были направлены на проведение работ по устройству щебеночного покрытия грунтовых дорог и ремонт дорог с асфальтовым покрытием на 18 объектах линейных сооружений.

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществлялась администрацией Малоархангельского района с отдельными недостатками и нарушениями действующего законодательства», — отмечено в отчете КСП. Например, заявления о предоставлении субсидий на 22 миллиона рублей местная администрация направила в область на четыре месяца позже установленного срока. Также КСП установила факты неправомерной приемки и оплаты невыполненных работ подрядчиком по устройству железобетонных ступеней на сумму 6800 рублей.

В нарушение статьи 708 Гражданского кодекса РФ, местной администрацией «не обеспечена в полном объеме результативность закупок работ по ремонту автомобильной дороги село Губкино – деревня Кошелевка». В частности, подрядчиком не были выполнены работы по демонтажу существующих и устройству новых железобетонных деформационных швов, предусмотренные сметной документацией на сумму 1,327 миллиона рублей, что составляет 30 процентов от сметной документации.

При этом аудиторы указывают на возникший риск. Согласно ОДМ (отраслевой дорожный методический документ) и СП (свод правил) деформационный шов является неотъемлемой частью мостового сооружения. Поэтому невыполнение работ по устройству деформационных швов влекут риски разрушения железобетонных конструкций самого моста. Также был установлен факт приемки работ ненадлежащего качества по устройству асфальтового покрытия тротуара по улице Советской в городе Малоархангельске стоимостью 165 тысяч рублей. Обратили внимание аудиторы и на то, что договорные обязательства по исполнению контракта (он должны был быть исполнен за один месяц) были выполнены позже установленного срока на 6,5 месяцев. По другому контракту опоздание составило 31 день.

ИА «Орелград»