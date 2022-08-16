Пять пешеходов погибли в ДТП за городом

Сотрудники ГИБДД озвучили статистику наездов на пешеходов.



В Орловской области в текущем году зарегистрировано уже 60 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. При этом на загородных автодорогах произошло девять таких ДТП, в результате которых пять человек погибли и четыре получили травмы. Такие данные приводит региональное управление ГИБДД УМВД России. В ведомстве отмечают, что наезды на пешеходов далеко не всегда происходят по вине водителей. Зачастую вина лежит на самих пешеходах, нарушающих Правила дорожного движения.

«Поэтому водителям следует быть вдвойне внимательными, особенно в темное время суток, — говорят в региональном УГИБДД. — На автодорогах федерального значения скорость транспортных средств значительно выше, чем в населенных пунктах, и, как правило, если в темное время суток пешеход передвигается без световозвращающих элементов, то водитель его видит уже непосредственно перед автомобилем и время для полной остановки транспортного средства у него отсутствует. Именно это и приводит к трагическим последствиям».

На фоне неутешительной статистики происшествий сотрудники ГИБДД совместно с волонтерами провели рейд на автодорогах федерального значения. В ведомстве уточнили, что он был «направлен на предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, являющихся причинами совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов». Во время рейда сотрудники ГИБДД и волонтеры проводили профилактические беседы как с пешеходами, так и с водителями. Последним, например, напоминали о том, что выходя из автомобиля в темное время суток на загородной трассе, они обязаны надевать световозвращающие жилеты. Кстати, участники рейда дарили такие жилеты тем, с кем беседовали.

ИА «Орелград»