В Орле официально утвердили границы бюста Ивана Тургенева

В пределах ограниченной территории вводится особый режим охраны.

Как уже рассказывал «Орелград», несколько дней назад областные власти утвердили границы территории ландшафтного сквера «Доврняское гнездо» и правовой режим ее использования. Этим они не ограничились и приняли аналогичный документ в отношении территории объекта культурного наследия местного (муниципального) историко-культурного значения «Бюст И. С. Тургеневу», 1971 года. Кстати, он расположен на территории «Дворянского гнезда», напротив смотровой беседки и рядом с домом № 1 по улице Октябрьской

Приказ об утверждении границ территории бюста Тургенева издан региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия. Утвержден следующий правовой режим использования «территории бюста». Там запрещено проводить любые работы, кроме хозяйственной деятельности, «не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия». Кроме того, санкционированные работы должны обеспечить «функционирование бюста в современных условиях».

Особым правовым режимом запрещается использовать территорию бюста под складирование взрывчатых и огнеопасных материалов. Рядом со скульптурой запрещено размещать объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для нее температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. При проведении санкционированных работ запрещается применять предметы и вещества, способные загрязнить интерьер объекта культурного наследия и его территорию.

Напомним, что законом ограничивается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Впрочем, в данном случае трудно даже представить себе, что кто-то решит разместить на бюсте Тургенева какую-то рекламу. Добавим, что границы территории этого объекта установлены на равном отдалении на расстоянии 6 метров от центра бюста, образуя квадрат.

ИА «Орелград»